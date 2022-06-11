Организаторы и сотрудники игорного бизнеса пойдут под суд в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Иркутской области отправила в Кировский районный областного центра дело о преступной группе, которая занималась игорным бизнесом. В нем замешаны девять иркутян от 28 до 59 лет. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры региона, СУ СК России Приангарья и ГУ МВД России по Иркутской области.

- Двое мужчин для организации и проведения азартных игр взяли на работу семь сотрудников, а также подыскали помещения и купили игровые автоматы, - рассказали в ведомствах. - С января 2015 по май 2021 годы соучастники с использованием игорного оборудования, специальной программы, информационно-телекоммуникационных сетей проводили азартные игры в двух арендованных нежилых помещениях в центре города.

Каждому работнику была отведена своя роль – по ремонту автоматов, приему персонала, привлечению игроков. С гостей игорного клуба за услуги собирались деньги.

Но в 2021 году совместно со следователями их деятельность была раскрыта и остановлена. У злоумышленников забрали деньги и оборудование. На имущество организаторов стоимостью около трех миллионов рублей наложили арест. Далее дело рассмотрят в суде.

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