Какой будет погода в Иркутске в субботу, 11 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Наступили долгожданный выходные. А это значит, что пора выполнить все отложенные планы, а также хорошо отдохнуть. Какой же в Иркутске будет погода в субботу? На этот вопрос ответили синоптики. 11 июня в столице Приангарья день пройдет без дождя.

- Ожидается переменная облачность, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный с 5-10 м/с, температура поднимется до +22...+24 градуса, - уточнили метеорологи.

А что касается прогноза погоды по региону, то дождя также не ожидается. Порывы ветра достигнут 5-10 м/с, местами - до 13 м/с. Воздух в субботу прогреется до +22...+27 градусов, однако при облачной погоде будет прохладно +14...+19 градусов.

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