Прокуратура начала проверку из-за пугающих происшествий с детьми в Бодайбо Фото: Иван МАКЕЕВ

Лишь за сутки в Бодайбо в больницу попали сразу двое малышей - оба с отравлением. 9 июня один из них, оставшись без присмотра взрослых, нашел дома таблетку от моли и проглотил ее.

Вечером этого же дня в другой семье 3-летний мальчик решил распробовать на вкус растворитель для краски. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и регионального Главка МВД.

- Дети доставлены в медицинское учреждение, за их состоянием следят медики. Причины произошедшего устанавливаются, - рассказали в ведомстве.

Во время проверок прокуратурой города будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике семейного благополучия и иного федерального законодательства.

В прокуратуре региона напоминают, что за причиненный вред жизни и здоровью детей, оставленных без присмотра взрослых, отвечают родители. Они могут быть привлечены к установленной законом ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Две пенсии теперь делим на четверых». Пожилая пара из Иркутской области спасла двух медвежат от голодной смерти. Пожилая пара из Иркутской области приютила у себя двух медвежат-найденышей. (подробности)

Куда исчезли популярные в советские годы имена. Выясняем, почему сейчас не в фаворе Светы, Коли, Пети. «Комсомолка» изучила современную моду. (подробности)