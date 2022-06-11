В Ангарске фирма-банкрот задолжала больше 1,3 миллиона по зарплате 16 работниками

В Ангарске фирма-банкрот погасила долг по зарплате перед 16 работниками Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по зарплате. Было установлено, что работавшая в сфере эксплуатации нежилого фонда ангарская фирма, находящаяся в стадии банкротства, не оплачивала труд 16 сотрудников, что нарушало нормы трудового законодательства. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

- На этом основании прокуратурой города конкурсному управляющему внесено предостережение о недопустимости нарушения закона, - отметили в ведомстве.

Руководство фирмы обязали выплатить деньги сотрудникам, после чего организация выплатила больше 1,3 миллиона рублей долга.

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