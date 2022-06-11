Действующих пожаров в лесах Иркутской области на утро 11 июня нет Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро 11 июня в лесном фонде в Иркутской области действующих пожаров нет, сообщают в пресс-службе правительства региона.

- За минувшие сутки ликвидировано шесть лесных пожаров на площади 844,4 га в Чунском, Бодайбинском, Усть-Кутском и три в Нижнеилимском районах. Полностью локализовано два возгорания в Нижнеилимском и один в Братском районах на общей площади 87,5 га, - рассказали в правительстве Приангарья.

69 пожарных-десантников, 38 сотрудников лесопожарных формирований, 24 работника арендаторов лесных участков, а также 32 единицы наземной техники боролись с лесными пожарами в минувшие сутки.

С воздуха за обстановкой наблюдали семь легкомоторных самолетов. Вертолет Ми-8 доставлял к местам возгораний.

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