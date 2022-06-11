Коронавирус подтвердился у 41 жителя Иркутской области за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

11 июня в Приангарье возросло число случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии – 294 787. За сутки диагноз подтвердился еще у 41 человека. Об этом сообщают в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- 276 пациентов, болеющих коронавирусом, проходят лечение в больницах региона, - отметили в оперштабе. - Это на 19 человек меньше, чем накануне. При этом в минувшие сутки выздоровели еще 87 жителей Приангарья. Всего с болезнью справились 290 572 зараженных.

Были зафиксированы и летальные исходы. Так, за последние 24 часа коронавирус забрал жизнь еще одного пациента. За все время от инфекции скончались 8 674 человек. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 695 жителей региона.

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