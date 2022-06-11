Концерт-митинг «Мой дом – Россия» состоится в Иркутске 12 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иркутск готовится отпраздновать День России. 12 июня в рамках большого городского праздника на площади возле стадиона «Труд» пройдет концерт-митинг «Мой дом – Россия». Начало в 11:00. Для иркутян прозвучат патриотические и лирические композиции. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- В концерте-митинге примут участие творческие любительские коллективы, вокалисты, танцоры и чтецы, - рассказали в правительстве региона. - Более 200 человек из 10 муниципальных образований Иркутской области: Иркутска, Ангарска, Братска, Саянска, Мамско-Чуйского, Казачинско-Ленского, Нижнеилимского, Киренского, Усть-Илимского, Эхирит-Булагатского районов.

Также 12 июня состоится тематическая экскурсия «Династия Романовых в собрании Иркутского художественного музея» в главном здании музея. В Галерее сибирского искусства будет организован праздничный концерт «День России».

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