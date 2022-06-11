Цены на большинство товаров повседневного спроса снизились в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области за неделю подешевели сразу несколько продуктов, в том числе огурцы (-12,27%), помидоры (-8,11%), капуста белокочанная (-4,86%), свекла (-0,75%), масло подсолнечное (-0,76%), бананы (-0,50%), куры охлажденные и мороженые (-0,35%), хлеб из ржаной муки и смеси муки ржаной и пшеничной (-0,27%), сахар-песок (-0,16%), сыры сычужные твердые и мягкие (-0,13%), крупу гречневую (-0,12%), соль пищевую (-0,08%), масло сливочное (-0,07%), сметану (-0,03%). Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Из непродовольственных товаров повседневного спроса подешевели: стиральные порошки, шампуни, электропылесосы, телевизоры, смартфоны, - отмечают в правительстве региона.

А вот некоторые вещи все же подорожали. В топ базовых социально значимых продовольственных товаров по недельному росту цен вошли: картофель, морковь, яйца куриные, пшено, говядина.

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