Сгоревшую в центре Иркутска усадьбу Стребейко будет восстанавливать собственник. Фото: правительство Иркутской области

Ответственность за восстановление сгоревшей усадьбы Стребейко ляжет на собственника здания, сообщили в службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области. Специалисты осуществляют мероприятия по госнадзору пострадавшего при пожаре объекта культурного наследия регионального значения.

- Напомним, что обязанность по содержанию и сохранению объекта культурного наследия лежит на собственниках или пользователях объекта, – рассказала заместитель руководителя службы охраны объектов культурного наследия Иркутской области Оксана Цыденешиева. - В соответствии с действующим законодательством служба проведет комплекс необходимых мероприятий в целях понуждения собственников объекта к проведению противоаварийных, реставрационных работ.

Напомним, пожар в Иркутске по улице Лапина, 39 произошел вечером 9 июня.

В настоящее время специалисты службы собирают необходимую информацию для всесторонней проверки.

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