В Иркутске пропала рыжая женщина низкого роста Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О пропаже 36-летней Людмилы Бикининой в полицию сообщила ее родственница. По ее словам, разыскиваемая работала на одной из автомоек Иркутска. В последний раз женщина выходила на связь 25 мая, и с тех пор о ее местонахождении родным и близким ничего не известно. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Граждан, обладающих какой-либо информацией о пропавшей без вести, просьба сообщить в ближайшее отделение полиции лично, либо по официальным телефонам, - обратились к иркутянам в ведомстве.

Приметы пропавшей: на вид около 40 лет, среднего телосложения, рост около 153 сантиметров, волосы рыжего цвета.

Одета: черная куртка, синие джинсы, былые кроссовки и кофта. При себе имела рюкзак желтого цвета.

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