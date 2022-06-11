Заброшенный дом загорелся на пересечении улиц Байкальской и Трилиссера в Иркутске

Заброшенный дом загорелся на пересечении улиц Байкальская и Трилиссера в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар в заброшенном доме на пересечении улиц Байкальской и Трилиссера произошел в Иркутске. Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы города в 19:44. Пламя полностью охватило деревянное строение. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Площадь пожара 80 квадратных метров, - уточняют в ведомстве. – Пострадавших нет.

На месте работают 18 сотрудников МЧС. Задействовано 4 спецмашины. Причины происшествия устанавливают специалисты.

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