Шоппинг может обернуться реальным сроком для двух подруг из Иркутска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске разыскивают двух женщин, которые, по данным оперативников, оплачивали чужой банковской картой свои покупки в разных магазинах города. Так подозреваемые устроили себе шоппинг на 9 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Действия, предположительно, виновных лиц зафиксировали камеры видеонаблюдения, - отметили в ведомстве. - Сотрудники уголовного розыска предлагают разыскиваемым самостоятельно явиться в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Всех, кто узнал двух женщин на фото, полицейские просят сообщить об этом в ближайшее отделение полиции либо по официальным телефонам ведомства.

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