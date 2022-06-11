Женщина утонула в ушедших на дно Ангары «Жигулях» в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня днем в дежурную часть полиции поступило сообщение от очевидцев, что в Правобережном округе около ДНТ «Прибрежное» машина скатилась в реку. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Предварительно установлено, что двое местных жителей приехали к водоему и оставили на берегу автомобиль «ВАЗ-2107». Через некоторое время транспортное средство покатилось в сторону воды, - рассказали в ведомстве.

Чтобы остановить «Жигули» 52-летняя женщина запрыгнула в салон, но ничего не смогла сделать. Машину подхватило течением Ангары, при этом иркутянка из нее выбраться не успела. Через несколько часов утонувший автомобиль и тело женщины обнаружили водолазы.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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