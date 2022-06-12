Губернатор Игорь Кобзев поздравил иркутян с Днем России на концерте «Мой дом – Россия» Фото: Яна ЛИСИНА

Иркутск со всей страной отмечает День России. Праздничные мероприятия и концерты 12 июня проходят в каждом районе. В столице Приангарья утром, 12 июня у дворца спорта «Труд» начался концерт «Мой дом – Россия», в котором участвуют творческие любительские коллективы, вокалисты, танцоры и чтецы. Во время концерта жителей региона поздравил губернатор Игорь Кобзев.

- Дата 12 июня ознаменовала начало больших и важных изменений, - отметил Игорь Кобзев. - Россия всегда была, есть и будет суверенной, ни от кого не зависимой страной. Поэт Евгений Евтушенко, чей 90-летний юбилей мы отметим в этом году, написал замечательные строки: «Будь, Россия, всегда Россией, и не плачь, припав к другим на грудь. Будь свободной, гордой и красивой, если нас не будет, будь!». Мы гордимся Россией. Мы гордимся тем, что русские. Мы умеем ценить историю. Нашу великую историю, в которую свои страницы вписали и жители Иркутской области. Валентин Распутин, Александр Вампилов, Евгений Евтушенко, авиаконструктор Михаил Миль, географ Владимир Обручев, знаменитый кинорежиссер Леонид Гайдай и многие другие.

А еще 12 июня в Иркутске пройдет фестиваль национальных культур, в котором участвуют национально-культурные центры. Зрителей ждут мастер-классы, открытые спортивные площадки, выставки народной атрибутики. Гости фестиваля также могут продегустировать национальные блюда.

Также сейчас подводятся итоги регионального конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области. Призовой фонд составляет 6 млн рублей. Деньги предоставят из областного бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Байкальская ярмарка» в честь Дня России открылась у дворца спорта «Труд» в Иркутске (Подробности)