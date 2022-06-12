Еще 30 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области, пусть и не такими быстрыми темпами, но продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За сутки опасную инфекцию подхватили еще 30 человек. 11 из них проживают в Иркутске. Всего, с весны 2020 года в Приангарье уже 294 817 случаев заболевания. Такие данные 12 июня привел оперативный штаб.

Увы, растет и смертность. За сутки от COVID-19 умерли два человека. Всего, от ковида скончались 8 676 зараженных. Еще 695 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с инфекцией.

Что касается приятных новостей, то за сутки коронавирус победили 43 жителя Приангарья. Всего, у нас 290 615 выздоровевших.

Напомним, с 27 мая в Иркутской области отменен масочный режим.

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