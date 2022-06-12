Чемпионат по скоростному поеданию поз стартовал на «Байкальской ярмарке» в Иркутске Фото: Яна ЛИСИНА

«Байкальская ярмарка», которую 12 июня «Комсомольская правда» в Иркутске проводит в честь Дня России в самом разгаре. У дворца спорта "Труд" весело и шумно уже с самого утра. Местные производители развернули палатки с угощениями, а творческие коллективы радуют горожан своими выступлениями. В промежутке между концертом, начался чемпионат по скоростному поеданию поз. И уже известны имена победителей первого раунда. Одним из них стал постоянный слушатель радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91.5 fm Антон Ставров.

- Я очень люблю позы, поэтому и решил участвовать, - говорит Антон. – В подобных турнирах я уже участвовал. Но тогда позы были горячие, а здесь они остывшие, и их приятно есть.

Добавим, что победители чемпионата по поеданию поз, получат сертификаты в спортивный магазин.

Ну а «Байкальская ярмарка» продолжается! Впереди у нас праздничная программа почти на весь день. Изюминкой Дня России 2022 в Иркутске станет флешмоб: сводный хор народных коллективов исполнит песни, знакомые всем с детства, и подарит отличное настроение.

Полную программу «Байкальской ярмарки» смотрите ЗДЕСЬ.