Водитель, спровоцировавший смертельное ДТП в Братске, отправится в колонию на 6,5 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Братске вынесли приговор 55-летнему жителю Нижнеилимского района, который в сентябре 2020 года спровоцировал смертельное ДТП на трассе «Вилюй». Все произошло, когда мужчина на своей Ssang Yong ехал из Братска в сторону Усть-Кута. На 281 километре он решил обогнать автомобиль, который ехал впереди. Однако, выехав на встречную полосу, лоб в лоб врезался в Chevrolet Niva.

В аварии погибли два человека - водитель и пассажир Chevrolet Niva. Во время следствия, свою вину в ДТП водитель Ssang Yong признал частично.

- Мужчину приговорили к лишению свободы на срок 6 лет 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе Братского районного суда. – отбывать наказание он будет в колонии-поселении Также его лишили водительских прав на 2 года.

Добавим, что в колонию осужденный должен прибыть самостоятельно.