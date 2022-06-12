Пожар в двухэтажном жилом доме произошел в Братске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ЧП в жилом районе Гидростроитель, произошло в Братске. Днем, 12 июня там загорелся двухэтажный деревянный дом по улице Тургенева. Еще до приезда пожарных, из трех подъездов сумели эвакуироваться 20 жильцов.

- К моменту прибытия спасателей, кровля и стены дома горели на площади 600 квадратных метров, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Никто из жильцов не пострадал.

Потушить здание удалось через час. Причины пожара предстоит выяснить дознавателям МЧС, которые вскоре приступят к работе. Добавим, что свою проверку по факту пожара начала и прокуратура Иркутской области.

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