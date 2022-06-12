Жара не уйдет из Иркутска 13 июня Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жаркие длинные выходные в Иркутске продолжаются. После того, как 12 июня в городе потеплело до +28, 13 июня столбик термометра поднимется еще выше. Синоптики обещают в столице Приангарья +27, +29 градусов. Дождя не ожидается. Да и ветер подует слабый – восточный и юго-восточный всего 4-8 м/с. Так что, самое время открывать пляжный сезон.

По Иркутской области 13 июня переменная облачность. Днем возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер подует юго-восточный, юго-западный с переходом днем в западных, центральных и верхнеленских районах на северо-западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с, температура днем +27,+32 градуса, при облачной погоде +18,+23.

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