Сорвавшегося со скалы на Хамар-Дабане мужчину спасают в Иркутской области

За туристом вылетал вертолет Ми-8 МЧС Фото: Михаил ФРОЛОВ

За сорвавшимся с одной из скал горного хребта Хамар-Дабана мужчиной из Слюдянки утром 13 июня вылетел вертолет. У мужчины множественные травмы, транспортировка возможна только авиацией. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Мужчину, упавшего со скалы и получившего серьезные травмы, спасатели МЧС нашли во время прохождения учебно-тренировочных сборов, - рассказали в Главке. - Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда оказали первую помощь, однако, на носилках до ближайшего населенного пункта транспортировать его было невозможно.

Было принято решение разбить лагерь и оказывать помощь пострадавшему до прибытия помощи. Туриста госпитализировали при помощи вертолета МИ-8 МЧС России этим утром. В 11. 00 вертушка приземлилась на базе БПСО в поселке Никола. Мужчину передали сотрудникам скорой помощи, чтобы медики доставили его в больницу.

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