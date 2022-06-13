62 сибиряка за сутки заболели коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжается распространение новой коронавирусной инфекции. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 62 человек: 24 из низ проживают в Иркутске, 10 - в Братске, еще 8 в Ангарске. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

- Число подтвержденных случаев инфицирования с начала пандемии в регионе достигло 294 879, - говорят специалисты. – Из этого числа 290 659 человек уже выздоровели, 44 из них получили отрицательные результаты тестов в минувшие сутки.

В ковидных госпиталях Приангарья на сегодняшний день лечат 285 пациентов, их число за 24 часа увеличилось на 9. К несчастью, продолжаются и летальные исходы течения болезни. За сутки скончался еще один зараженный. Общее число жертв коронавируса в области достигло 8677. Еще 695 человек с диагнозом COVID-19 умерли от иных тяжелых болезней.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 13 июня

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 13 июня. Фото: оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса Приангарья

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