В музее Тальцы освятили Троицкую церковь 1915 года постройки. Фото: министерство культуры и архивов Иркутской области

В историко-архитектурном музее Тальцы на Байкальском тракте сегодня, 13 июня, произошло знаменательное событие. Митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан освятил Троицкую церковь 1915 года постройки, которая входит в экспозицию музея «Московский тракт». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

- Троицкая церковь перевезена в музей из деревни Дядино Жигаловского района в 1991 году для съемок советско-японского фильма «Сны о России», - рассказали специалисты. - В музее снимали сцены, которые показывали Иркутск в 18 веке.

Позже храм отреставрировали. Сейчас кроме него в экспозицию Троицкого церковного комплекса также входит богадельня и дом причта. Все вместе это посетители музея и гости нашего региона могут увидеть в экспозиционной зоне «Московский тракт».

В музее Тальцы это не единственная церковь, на данный момент все они освящены. Для прихожан Троицкую церковь откроют в следующем году.

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