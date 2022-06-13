Пять лесных пожаров тушат в Иркутской области 13 июня
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутской области, по данным на 13 июня, тушат пять лесных пожаров. Их общая площадь 13, 2 гектара. Находятся два возгорания в Усть-Кутском районе, еще по одному очагу в Бодайбинском, Усть-Илимском и Усть-Удинском районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
- В локализованном состоянии на сегодня перешли также два пожара общей площадью 59 гектаров в Жигаловском и Нижнеилимском районах, - говорят специалисты.
Стоит отметить, что в минувшие сутки в тушении пожаров участвовали больше трех сотен человек. Им удалось ликвидировать шесть пожаров на землях лесного фонда. Общая площадь потушенных очагов 27.5 гектаров. Пламя сбили в Братском, Катангском, Киренском и Тайшетском районах.
Авиамониторинг за состоянием лесов Приангарья продолжается. Вчера летали 11 самолетов – 10 легкомоторных и Ан-2. Также четыре вертолета занимались переброской пожарных-десантников к местам возгораний.
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