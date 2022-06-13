Горячую воду отключат в части зданий в двух округах в Иркутске 14 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение горячей воды в Иркутске 14 июня запланировано в двух городских округах. С тазиками и кипятильниками почти на сутки придется подружиться жителям Свердловского и Октябрьского округов. Об этом сообщает Оператор теплосетей Иркутска.

- Отключение горячей воды в Иркутске 14 июня необходимо в Октябрьском округе для ремонта тепловой сети по улице Байкальской, 205, - говорят специалисты. - В Свердловском округе запланирован ремонт приборов учета в ПНС «Ломоносова».

Отключение горячей воды в Иркутске 14 июня продлится от восьми до 19 часов. Подача ГВС прекратится в домах на улицах Грибоедова, Колхозная, Лермонтова, Ломоносова, Миронова, Новокшонова, 4-я Железнодорожная, 5-я Железнодорожная, Байкальская (см.таблицу).

Стоит отметить, что 17.00 17 июня нет горячей воды также в зданиях на некоторых улицах Правобережного округа.

Отключение горячей воды в Иркутске 14 июня 2022: адреса

Отключение горячей воды в Иркутске 14 июня 2022: адреса. Фото: Оператор Теплосетей Иркутска

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