16-летняя девушка-пассажир мотоцикла погибла в ДТП с Тойотой в Чите Фото: Олег ЗОЛОТО

В Забайкалье в ДТП погибла 16-летняя девушка-пассажир мотоцикла. Двухколесный транспорт столкнулся с автомобилем Тойота в Чите. Предварительно установлено, что виновен в аварии водитель иномарки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota нарушил Правила дорожного движения и не предоставил право проезда мотоциклу, - говорят следователи. - В результате ДТП пострадали 16-летний подросток, находившийся за рулем мотоцикла. Он сейчас в больнице, а 16-летняя девушка погибла на месте. По распространенным в соцсетях и СМИ данным, водитель автомашины в момент ДТП был нетрезв.

Проводится проверка. Расследование полицейские передали в краевой следственный комитет. Решение о возбуждении уголовного дела будет рассмотрено после проведения всех экспертиз, а также опроса свидетелей и выживших участников ДТП.

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