Силы и средства пожаротушения перебрасывают на север Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Людей, технику начали передислоцировать на север региона для оперативного реагирования на возможные лесные пожары. Это связано с высоким классом пожарной опасности в этих территориях. Об этом пресс-службе правительства Иркутской области рассказал министр лесного комплекса Приангарья Владимира Читоркина.

- От Иркутской авиабазы охраны лесов в Катангский район дополнительно направлено 25 человек пожарно-десантной службы, - говорят специалисты. – Такое же количество перебросят в Киренский район.

Также 25 сотрудников лесопожарных формирований направлено в Усть-Кутский район, три десятка человек отправлены в Киренский район. Передислоцировано также больше двадцати спецмашин. К работе уже приступили 42 специалиста из федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана» в Усть-Удинском, Усть-Кутском и Киренском районах.

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