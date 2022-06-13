Без электричества останется часть домов в трех округах Иркутска 14 июня

Отключение электричества в Иркутске 14 июня будет запланированным
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Отключение электричества в Иркутске 14 июня намечено в части зданий в трех городских округах – Октябрьском, Правобережном и Свердловском. Света не будет на срок от 30 минут до 10 часов. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.
- Отключение электричества в Иркутске 14 июня необходимо для проведения плановых работ на электрических сетях, - говорят специалисты. - В плане работ возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании.
Отключение электричества в Иркутске 14 июня состоится в домах на улицах Пекинская, Первомайская, Петрова, Пшеничная Падь, Ростовская, Спартаковская, Фрунзе, Чапаева, Шевцова, 5-й Армии, Байкальская, Лыткина, Марата, Российская, Ленина, Горького, Свердлова, Степана Разина и других, а также в микрорайонах Радужный и Ершовский (см.таблицу).
Отключение электричества в Иркутске 14 июня 2022: Октябрьский район
Отключение электричества в Иркутске 14 июня 2022: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 14 июня 2022: Правобережный район
Отключение электричества в Иркутске 14 июня 2022: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 14 июня 2022: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 14 июня 2022: Свердловский район
Отключение электричества в Иркутске 14 июня 2022: адреса. Фото: ИЭСК
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