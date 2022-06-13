Расписание нескольких пассажирских поездов на БАМе изменилось с 13 июня Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Расписание нескольких пассажирских поездов изменилось с 13 июня на БАМе. Об изменениях в движении составов на Байкало-Амурской магистрали предупреждает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

- С 13 по 15, с 19 по 21, с 25 по 27 июня, с 1 по 3, с 7 по 9 июля 2022 будут введены изменения в расписании поездов на участке Вихоревка – Тайшет, - говорят специалисты. – Изменения вызваны проведением путевых работ на участке Турма – Вихоревка.

Расписание изменится у трех рейсов - это №97, №273 и №375. Они следую их Тынды в Кисловодск, из Северобайкальска в Имеретинский Курорт, из Нерюнгри в Красноярск, соответственно. Разница с действующим графиком составит от плюс двух до плюс 19 минут.

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