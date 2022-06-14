До +27 потеплеет в Иркутске 14 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске 14 июня ожидается теплой. В городе днем воздух прогреется до +25…+27 градусов. Однако, солнечным день не назовешь, облачность будет переменной. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- В областном центре дует переменный ветер, его скорость 2-7 м/с, - добавляют метеорологи.

Атмосферное давление в Иркутске 14 числа, по данным Яндекса, в норме – 720 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 14 июня также ожидается жаркой – до+26…+31 поднимутся показания уличных термометров. Если небо затянут облака, станет прохладно – до +18…+23. В Приангарье дует северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с и порывами до 14 м/с. Местами по области выпадут кратковременные дожди, где-то прогремят грозы.

В лесах региона по-прежнему сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.

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