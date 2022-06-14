Тушение свалки отходов лесопиления в Иркутской области продолжается третью неделю Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области уже третью неделю продолжается тушение свалки отходов лесопиления. Сейчас для этого привлечена инженерная техника. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

- От наружного пожарного гидранта проложена магистральная линия длиной 200 метров, по которой в круглосуточном режиме подается вода, - рассказали в ведомстве. - Для координации работ в местный гарнизон направлена служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Иркутской области. С начала месяца к месту тушения завезено 2233 кубометра грунта.

Площадь засыпки равна 250 квадратным метрам. Чтобы перенести грунт, участвовали два экскаватора и бульдозер. Для подъезда инженерной техники к очагу пожара был засыпан участок противопожарной траншеи.

Отмечается, что смога в населенном пункте нет. За состоянием воздуха следит Роспотребнадзор Приангарья.

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