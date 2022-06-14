Десять лесных пожаров зафиксировано в Иркутской области на утро 14 июня Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Приангарье на утро 14 июня действует десять лесных пожаров. Их площадь равна 132,35 гектарам. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- За минувшие сутки ликвидировано восемь лесных пожаров на площади 637,3 гектаров: два - в Усть-Илимском районе, по одному - в Зиминском, Чунском, Тайшетском, Жигаловском, Усть-Кутском и Нижнеилимском районах, - отметили в правительстве. - Полностью локализовано два пожара в Жигаловском районе и один в Куйтунском на общей площади 15,8 гектаров.

В ликвидации огня участвовали 397 человек: 163 пожарных-десантника, 155 лесопожарных, 79 арендаторов лесных участков, а также 89 единиц наземной техники.

С воздуха за ситуацией следили три Ан-2 и 10 легкомоторных самолетов. Кроме того, три вертолета Ми-8 - доставляли десантников.

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