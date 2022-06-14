Стало известно, кто возглавил больницу скорой медицинской помощи в Ангарске Фото: Евгения ГУСЕВА

Стало известно, кто возглавил больницу скорой медицинской помощи в Ангарске. В пресс-службе Минздрава Приангарья сообщили, что занимавший с 2011 года должность главного врача БСМП Борис Басманов покинул свой пост.

- Борис Басманов прекратил трудовою деятельность в должности главного врача, поскольку законодательством «устанавливается предельный возраст для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей медицинских организаций…, − 65 лет независимо от времени заключения с ними трудовых договоров», - говорится в сообщении.

Возглавил больницу скорой медицинской помощи в Ангарске Геннадий Костецкий, который много лет проработал в стенах БСМП. Сейчас он исполняет обязанности главврача медучреждения.

В 1981 Геннадий Костецкий окончил Иркутский государственный медицинский институт, был направлен на работу в Ангарск. С 1986 был назначен на должность главного врача скорой помощи Ангарска. С 1989 работал главврачом Городской больницы №1. С 1993 трудился на посту заместителя мэра Ангарска по вопросам охраны здоровья населения. После смены руководства города снова работал хирургом. Имеет высшую категорию по организации здравоохранения. Напомним, Геннадий Костецкий возглавил больницу скорой медицинской помощи в Ангарске в связи с окончанием трудового договора с Борисом Басмановым.

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