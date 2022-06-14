Восемь многодетных семей Иркутской области получили новые микроавтобусы. Фото: правительство Иркутской области.
Для большой семьи важно, чтобы было, на чем передвигаться. В Иркутской области подарили микроавтобусы восьми многодетным семьям. Ключи вручили заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова и министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов.
- Конкурс среди многодетных проводится в Иркутской области с 2013 года. За это время обладателями новых «Газелей» стали 43 семьи, воспитывающих восемь детей и больше, - сказала Валентина Вобликова.
Отдельно поблагодарили тех, кто растит ребят, оставшихся без попечения родителей.
- Воспитание детей - это ответственная и серьезная задача, спасибо вам за ваш ежедневный труд, - сказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. - В 2022 году в Иркутской области семьям с детьми предоставляется 45 мер социальной поддержки, из них семь мер в соответствии с федеральным законодательством, 38 - с областным. Мы продолжим эту работу и в будущем.
КОНКРЕТНО
Победители конкурса в 2022 году
• Руслан и Елена Ганеевы из Усолья-Сибирского.
• Алексей и Светлана Ерошенко из поселка Прибрежный Братского района.
• Андрея Кожанов и Оксана Иванова из села Александровск, что в Аларском районе.
• Оксана Назаренкова из поселка Харик Куйтунского района.
• Николай и Елена Пензины из села Карлук Качугского района.
• Алексей и Виктория Поздняковы из Черемхова.
• Минагариф и Виктория Сайфутдиновы из села Олой Эхирит-Булагатского района.
• Владимир и Ирина Умеровы из Черемхова.