Восемь многодетных семей Иркутской области получили новые микроавтобусы. Фото: правительство Иркутской области.

Для большой семьи важно, чтобы было, на чем передвигаться. В Иркутской области подарили микроавтобусы восьми многодетным семьям. Ключи вручили заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова и министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов.

- Конкурс среди многодетных проводится в Иркутской области с 2013 года. За это время обладателями новых «Газелей» стали 43 семьи, воспитывающих восемь детей и больше, - сказала Валентина Вобликова.

Отдельно поблагодарили тех, кто растит ребят, оставшихся без попечения родителей.

- Воспитание детей - это ответственная и серьезная задача, спасибо вам за ваш ежедневный труд, - сказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. - В 2022 году в Иркутской области семьям с детьми предоставляется 45 мер социальной поддержки, из них семь мер в соответствии с федеральным законодательством, 38 - с областным. Мы продолжим эту работу и в будущем.

КОНКРЕТНО

Победители конкурса в 2022 году

• Руслан и Елена Ганеевы из Усолья-Сибирского.

• Алексей и Светлана Ерошенко из поселка Прибрежный Братского района.

• Андрея Кожанов и Оксана Иванова из села Александровск, что в Аларском районе.

• Оксана Назаренкова из поселка Харик Куйтунского района.

• Николай и Елена Пензины из села Карлук Качугского района.

• Алексей и Виктория Поздняковы из Черемхова.

• Минагариф и Виктория Сайфутдиновы из села Олой Эхирит-Булагатского района.

• Владимир и Ирина Умеровы из Черемхова.