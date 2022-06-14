В Ангарске мужчина утонул, снимая ролик в соцсети

В Ангарске мужчина утонул из-за съемок ролика в сети Фото: Иван МАКЕЕВ

Страшная трагедия произошла в Ангарске. 33-летний мужчина погиб в погоне за лайками и просмотрами. Друзья предложили снять на видео, как сибиряк прыгает с Китойского моста в реку, и выложить ролик в социальные сети. Идея всем понравилась. Однако после того, как один из приятелей скрылся под водой, спасти его не удалось. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Второй случай зарегистрирован в Нижнеудинском районе, - рассказали в ведомстве. - На берегу реки Уда, 67 летний мужчина увидел тонущего мальчика, взял спасательный жилет и решил оказать помощь. Мальчик был спасен, мужчина до берега доплыть не смог.

Полиция призывает родителей не отпускать детей гулять на берегах рек, озер и других водоемов без присмотра взрослых. Также следует всегда помнить о мерах безопасности на воде. Купаться можно только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах.

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