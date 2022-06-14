67-летний мужчина из Иркутска ответит за ошибки прошлого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске перед судом вскоре предстанет 67-летний мужчина. 12 лет ему уходилось избегать наказание за совершенное им преступление. Как стало известно следствию, осенью 2009-го года он подрался со своим знакомым. Сибиряк заподозрил потерпевшего в краже, которую тот, на самом деле. не совершал. Все происходило в сторожке на территории строящегося дома по улице Фридриха Энгельса. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Обвиняемый нанес несколько ударов по жизненноважным частям тела мужчины, от чего спустя некоторое время наступила смерть последнего, - рассказали в ведомстве.

Преступление раскрыто спустя 12 лет следователями Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено прокуратурой в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.

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