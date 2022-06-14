Segezha Group участвует в «северном завозе»

Фото - архив компании.

ООО «Верхнеленское Речное Пароходство» (Segezha Group, MOEX: SGZH, входит в АФК «Система) является одним из основных подрядчиков «северного завоза» в Иркутской области. Так, в этом 2022 году по договору с правительством и министерством ЖКХ Иркутской области речники доставят 15 тыс. тонн угля в Мамско-Чуйский район, самый труднодоступный областной населенный пункт.

Уголь необходим для подготовки к отопительному сезону 2022-2023 гг. Контракт заключен в конце мая, к началу июня уже перевезли 4 тыс. тонн. Водный транспорт является единственным способом транспортировки энергоносителей в этот отдаленный район.

«Северный завоз – одно из приоритетных направлений для нашего речного флота и для жителей Крайнего Севера, где температуры в зиму опускаются до предельно низких значений. Тепло и электроэнергия в таких условиях – жизненно важны. Мы планируем завершить доставку угля до конца июня, своевременно и в полном объеме», - подтвердил Алексей Шерстянников, генеральный директор ООО «Верхнеленское Речное Пароходство».

В составе ООО «Верхнеленское речное пароходство» - около 100 судов различного назначения. В прошлом году предприятие отгрузило в рамках «северного завоза» 49 тыс. тонн угля для населения, а также более 140 тыс. тонн технического груза для строительства газопровода «Сила Сибири». На лесоперерабатывающие предприятия Segezha Group было доставлено 950 тыс. м3 пиловочника. Это был абсолютный рекорд пароходства.

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 млн га, а объем расчетной лесосеки – 22,7 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 84% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»). С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек. Подробнее на сайте: http://segezha-group.com