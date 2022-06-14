Большой антинаркотический диктант состоится в Иркутске

В Иркутске 23 июня пройдет Большой антинаркотический диктант, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией. Участники присоединяться к его написанию в 11:00 в онлайн-формате на платформе YouTube. Проверить свои знания может любой желающий старше 14 лет. Об этом сообщают в администрации Иркутска.

- Задания разделены на три этапа: написание диктанта, ответ на вопрос, проверка эрудиции с помощью экспресс-теста, - рассказали в администрации Иркутска. - Акцию проводят с целью профилактики наркозависимости и расширения знаний об опасности употребления наркотических и психотропных веществ.

Для участия в диктанте необходимо направить заявку в областной Центр профилактики наркомании на электронную почту, указанную на официальном сайте администрации Иркутска.

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