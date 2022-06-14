"Жигули" протаранили забор жилого дома после столкновения с "Тойотой" в Култуке Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Два автомобиля столкнулись днем 14 июня на федеральной трассе "Байкал" в поселке Култук.

На место прибыли сотрудники ГИБДД. Предварительно установлено, что около 13 часов 18-летний водитель за рулем "Жигулей" попал в ДТП с участием иномарки "Тойота Аллион", которой в этот момент управлял 45-летний мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- После столкновения автомобиль "ВАЗ" совершил наезд на забор, - отмечают в ведомстве.

В настоящее время на участке трассы, где произошло ДТП, полицейские осуществляют ручное регулирование дорожного движения. Информация о пострадавших уточняется. По предварительной информации, во время аварии в машинах находилось девять человек: 5 - в иномарке, 4 - в "Жигулях".

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