Когда в Иркутской области будут известны итоги ЕГЭ по биологии и иностранным языкам 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области 14 июня выпускники сдали ЕГЭ по биологии и иностранным языкам 2022. Как сообщили в региональном минобре, на экзамен по биологии зарегистрировались 1848 участников. Английский язык планируют сдавать 1297 школьников, остальные иностранные языки – всего 12 ребят: 9 человек выбрали немецкий язык, два выпускника сдадут китайский язык и один – французский.

– На выполнение экзаменационной работы по биологии участникам отведено 3 часа 55 минут. Письменный экзамен по английскому, немецкому и французскому языку длится 3 часа 10 минут, по китайскому языку – 3 часа, - отмечают в минобре Приангарья.

Когда же будут известны итоги ЕГЭ по биологии и иностранным языкам 2022? Оценки по биологии участники экзамена узнают не позднее 29 июня, по иностранным языкам, с учетом результатов по письменной и устной части – не позднее 4 июля.

Таким образом ЕГЭ по биологии и иностранным языкам 2022 в Иркутской области 14 июня сдали 3157 выпускников. Для пропустивших день экзамена по уважительной причине предусмотрены резервные дни: 28 июня для биологии и письменной части иностранного языка, 24 июня – для устного иностранного языка, а также 2 июля – резервный день для всех предметов.

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