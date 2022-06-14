Экс-депутат городской думы назначен главой Правобережного района администрации Братска

Дмитрий Красько назначен главой Правобережного района администрации Братска. Фото: администрация Братска

Дмитрий Красько назначен главой Правобережного района администрации Братска. Такое решение принял мэр города Сергей Серебренников. Об этом кадровом решении градоначальник сообщил на встрече с коллективом комитета.

- Дмитрию Красько 48 лет, имеет высшее образование по специальности «Юриспруденция», - рассказали о новом председателе комитета по управлению Правобережным районом Братска в администрации. - Он работал в МУ МВД России «Братское». За время службы награжден медалями «За отличие в службе» 2 и 3 степени.

Также Дмитрий Красько с сентября 2019 года был депутатом Думы города Братска VII созыва. Пост он покинул в мае текущего года. Напомним, о том, что Дмитрий Красько назначен главой Правобережного района администрации Братска, стало известно утром 14 июня.

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