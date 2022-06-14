Приемная кампания в вузах стартует в Иркутской области 20 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во всей России 20 июня стартует приемная кампания в вузах. Не исключение и Иркутская область. Так, в девять университетов региона возможно подать заявление через портал "Госуслуги". Для этого необходимо лишь загрузить документы об образовании и личных достижениях в личный кабинет. После их подтверждения, оригиналы предоставлять не понадобится.

Напомним, университеты Приангарья получили на 2023-2024 годы 9421 бюджетное место. То есть почти каждый третий выпускник при должной подготовке может поступить на обучение за счет государства.

В топ-10 направлений, по которым больше всего бюджетных мест, входят Техника и технологии наземного транспорта, Образование и педагогические науки, Информатика и вычислительная техника, Клиническая медицина, Сельское, лесное и рыбное хозяйство, Электро - и теплоэнергетика, Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, Машиностроение, Техника и технологии строительства, Экономика и управление.

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