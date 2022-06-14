Побивший рекорд Гиннеса на Байкале фридайвер вновь совершил опасный заплыв Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Побивший рекорд Гиннеса на зимнем Байкале экстремал Алексей Молчанов вновь добился высот, опустившись на самое дно. В этот раз знаменитый российский фридайвер погрузился на глубину 112 метров на озере Черек-Кел в Кабардино-Балкарии. Спортсмену удалось установить новый мировой рекорд по погружению в пресной воде в среднегорье. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на федерацию фридайвинга.

- Впечатляющие заявки были у Алексея Молчанова и Андрея Матвеенко. Увидев цифры за 90 метров, все ждали, как же пройдут эти нырки. Напомним, что вода в озере по всей глубине составляет 9 градусов. Термоклина нет, но вода почти ледяная, - говорится в сообщении.

Напомним, зимой 2021 года 34-летний 14-кратный чемпион мира и рекордсмен мира нырнул на дно Байкала на глубину 80 метров, побив рекорд Гиннеса. Состоялся заплыв в бухте Змеиная Ольхонского района.

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