Врач-онколог из Иркутска признан одним из лучших в лечении рака легких в России

Врач-онколог из Иркутска Дмитрий Пономаренко признан одним из лучших в России. Фото: правительство Иркутской области

Врач-онколог из Иркутска признан одним из лучших в России. Дмитрий Пономаренко работает в должности заведующего химиотерапевтическим отделением №1 противоопухолевой лекарственной терапии Областного онкологического диспансера. Также он является кандидатом медицинских наук и врачом высшей квалификационной категории. Сибиряк победил в онкологической олимпиаде 2022 года. Мероприятие посвящено самым эффективным стратегиям диагностики и лечения рака легких. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Победить в такой олимпиаде – это очень престижно. Дело в том, что рак легких – болезнь с очень высоким показателем смертности. Дмитрий Пономаренко своей победой как раз доказал, что он один из самых компетентных практикующих врачей-онкологов в нашей стране в плане снижения показателя летальных исходов от рака легких, – отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Олимпиада прошла в формате турнира в период с января по июнь 2022 года. Участники из 16 регионов Российской Федерации состязались в профессиональном мастерстве в области торакальной онкологии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Побивший рекорд Гиннеса на Байкале фридайвер вновь совершил опасный заплыв. Алексей Молчанов прославился погружением глубиной 80 метров на дно Байкала. (подробности)

Мошенники применяют запрещенный прием. Раскрыт диалог с аферистом из Иркутска. Диалог с мошенником расшифровали в полиции Иркутской области. (подробности)

Медведь-убийца в предсмертной агонии загрыз ранившего его охотника в Иркутской области. Сам хищник позже скончался от ранения. (подробности)