ФОТО: Александр Медведев.

• Как отследить серьезные заболевания глаз на ранней стадии?

• Что такое вторичная катаракта? Почему она появляется?

• Как лечить вторичную катаракту? Как подготовиться к лечению?

Об этом и не только в “Теме дня” говорим с врачом-офтальмологом, лазерным хирургом «Центра зрения Микрохирургия» Алексеем Криволаповым и директором по маркетингу «Центра зрения Микрохирургия» Мариной Гороховой. Программа начнется в 8.30.

Слушайте программу 15 июня в 8.30 и не пропустите промокод на скидку на полную диагностику зрения.

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