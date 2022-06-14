Проехавшего по газону мотоциклиста оштрафовали на 42 тысячи рублей в Ангарске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Ангарске хмельной мотоциклист бросился на утек по газону, едва заметив патрульную машину ДПС в одном из дворов 15-го микрорайона. Однако подозрительный «Кавасаки» без регистрационных номеров сразу привлек внимание полицейских, к тому же водитель был без шлема. Требования об остановке лихач проигнорировал, как и запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Задержав нарушителя, полицейские установили его личность. Выяснилось, что это 38-летний местный житель. Он имел явные признаками опьянения, но от прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался, - рассказали в ведомстве.

Соответствующую категорию в водительском удостоверении мотоциклист также не имеет. Ему назначены штрафы в размере 42 тысячи рублей. Кроме того, за отказ от медосвидетельствования ему грозит штраф в виде еще 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до 2 лет.

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