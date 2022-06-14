Иркутяне назвали идеальное количество дней в отпуске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во время очередного опроса, специалисты сервиса SuperJob выяснили у жителей Иркутска, какое количество дней в отпуске они считают идеальным. Выяснилось, чаще всего иркутяне мечтают об отдыхе, продолжительностью 4 недели. Такую цифру назвали 26% опрошенных. 24% хотят наслаждаться отдыхом 3 недели.

- Более четырех недель назвали идеальной продолжительностью отпуска 19% респондентов, - отметили в пресс-службе SuperJob. - 17% считают идеальным отпуск, который длится 14 дней. 17% опрошенных считают идеальным отпуск, который длится 14 дней. 10 дней достаточно лишь 7%.

И еще немного статистики. О длительном отпуске в 4 недели чаще мечтают мужчины (52% против 31% среди женщин). Что касается ситуации по стране, то по сравнению с прошлым годом, россияне чаще называют идеальным отпуск продолжительностью от 10 дней до трех недель.

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