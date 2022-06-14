Восьмибалльные пробки сковали Иркутск вечером 14 июня

С опозданием придется вернуться домой с работы некоторым водителям из Иркутска. Дело в том, что вечером 14 июня город вновь сковали автомобильные заторы. Сервис «Яндекс. Пробки» показывает, что по состоянию на 19 часов пробки оцениваются в 8 баллов. Ожидается, что в ближайший час ситуация на дорогах улучшиться.

Итак, постоять водителям во вторник вечером придется на улицах Чкалова, Николая Гаврилова, Партизанская, 3 Июля, Кожова, Горная, Карла Маркса, плотина ГЭС, Марщала Конева, бульвар Рябикова.

Чтобы не попасть в затор, лучший совет автомобилистам - заранее выбирать пути объезда.

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