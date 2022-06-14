Футболист из Иркутска Андрей Ещенко покидает тренерский штаб московского «Спартака» Фото: Андрей СИНЬКОВ

Знаменитый футболист из Иркутска Андрей Ещенко покидает тренерский штаб московского «Спартака», в который он вошел в январе этого года. Об этом во время пресс-конференции заявил спортивный директор красно-белых Лука Каттани. По словам Луки Каттани, Андрею предлагали работу в детской академии клуба, но он отказался.

Напомним, свою игровую карьеру Андрей Ещенко завершил в январе этого года в возрасте 38 лет. Сразу после этого он стал тренером в клубе, за который играл с 2016 года. За это время защитник провел за «Спартак» 109 матчей, в которых забил один мяч.

Добавим, что в 2017 году в составе самого титулованного клуба России, Андрей Ещенко стал чемпионом России. Также он выигрывал серебряные и бронзовые медали чемпионата России. В 2022 году Андрей завоевал Кубок России в качестве тренера. Начинал свою карьеру Андрей в иркутской «Звезде». Затем поиграл в таких известных клубах как киевское «Динамо», московский «Локомотив», «Анжи» из Махачкалы, московское «Динамо», краснодарская «Кубань».

В составе сборной России Андрей Ещенко играл на чемпионате мира 2014, который проходил в Бразилии.

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