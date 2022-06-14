По каким адресам в Иркутске дольше всего не будет света Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Иркутске 15 июня пройдут плановые отключения света. Самое долгое из них продлится до 8 часов, самое кратковременное - полчаса. Неудобства придется перетерпеть жителям Свердловского, Правобережного, Октябрьского и Ленинского районов. Об этом сообщают в соцсетях компании «Иркутские электросети».

- Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу, - отметили в аккаунте компании.

Также жителей районов, где ожидаются плановые отключения, предупреждают о том, что возможны корректировки в плане работ. К примеру, из-за погодных условий и при выявлении дефектов энергооборудования.

Свет отключат в части четырех районов города.

В некоторых домах свет отключат лишь на полчаса.

15 июня самое долгое плановое отключение продлится в Иркутске 8 часов.

Из-за погодных условий и при выявлении дефектов энергооборудования сроки могут скорректировать.

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