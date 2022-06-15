О дожде с грозой иркутян предупреждают синоптики Фото: архив "КП"

Погода в Иркутске 15 июня будет с переменной облачностью и, в целом, без осадков. Однако, вечером в областном центре все же прольется дождь. Как сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра, он будет небольшим, но есть вероятность грозы.

- В столице Приангарья дует юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, - добавляют метеорологи. – Днем воздух в городе прогреется до +27…+29 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске 15 июня, по данным Яндекса, составляет 718 миллиметров ртутного столба, что для данного времени года является вариантом нормы.

Что касается прогноза по региону, то показания термометров в Иркутской области 15 числа поднимутся выше 30 градусов. Но местами ожидаются дожди, грозы, ветер с порывами до 14 м/с – подробный прогноз здесь.

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